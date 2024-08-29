【AFP＝時事】全米オープンテニス（US Open Tennis Championships 2024）は28日、女子シングルス2回戦が行われ、連覇を狙う大会第3シードのココ・ガウフ（Coco Gauff、米国）は6-4、6-0でタチアナ・マリア（Tatjana Maria、ドイツ）を下し、3回戦に進出した。前回大会決勝でガウフに敗れ準優勝となった第2シードのアリーナ・サバレンカ（Aryna Sabalenka）もルシア・ブロンゼッティ（Lucia Bronzetti、イタリア）に6-3、6-1で快