台風10号による通信などへの影響です。大手携帯各社によりますと、九州で通話がつながらない、または、つながりにくい状況が続いています。対象地域は、NTTドコモとソフトバンクで、鹿児島、宮崎、長崎、熊本、大分の一部、KDDIと楽天モバイルは、鹿児島の奄美市などの一部です。また、各社が災害用伝言板サービスの運用を開始しています。大手スーパーでは「イオン」や「マックスバリュ」などが鹿児島、宮崎などの一部店