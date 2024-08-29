史上最強クラスの台風10号。上陸前から、列島各地で猛威を振るっている。29日午前3時すぎには宮崎県北部で、午前5時すぎには鹿児島県薩摩地方で、さらに午前6時半すぎには大分県で「線状降水帯」が発生した。28日深夜には、再び宮崎市内で竜巻とみられる突風が発生した。（「羽鳥慎一 モーニングショー」2024年8月29日放送分より）