実業家の“ホリエモン”こと堀江貴文氏（５１）が２９日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。運転免許の筆記試験について、意外な過去を明かした。クイズ王・伊沢拓司は２７日放送の「踊る！さんま御殿！！」（日本テレビ系）で、運転免許の筆記試験に落ちたと告白。試験場への電車の中で勉強したのみで落ちたという。現在はゴールド免許を所有している。堀江氏はこの経緯を報じた記事を引用した上で「俺も同じことして原チャリの