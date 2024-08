糖尿病の90%以上を占めている2型糖尿病は、自己免疫の問題で発症する1型糖尿病とは異なり、遺伝的要因に加えて生活習慣も発症リスクに関わっているとされています。実際に、2型糖尿病の予備軍である人々を対象に行った実験で、「2型糖尿病の遺伝的要因を持っている人でも、生活習慣を改善することで発症リスクを軽減できる」ことがわかりました。Effects of Genetic Risk on Incident Type 2 Diabetes and Glycemia: The T2D-GENE