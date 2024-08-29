【イッツ・ア・スモールワールドwithグルート】 2025年1月15日～2025年6月30日 実施予定 東京ディズニーランドは、アトラクション「イッツ・ア・スモールワールドwithグルート」を2025年1月15日から2025年6月30日までオープンする。 「イッツ・ア・スモールワールドwithグルート」は、マーベル