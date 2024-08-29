日本テレビ系「有吉の壁」（水曜・午後７時）が２８日に放送され、ゲストが反響を呼んだ。この日は大型家電量販店を舞台にした「一般人の壁を越えろ！おもしろ家電量販店の人選手権」。番組序盤、店内の床に大量の写真をズラリと並べていたのは俳優の天野浩成（４６）。そこに「いっぱい焼いたね〜」と登場したのは、天野の妻でタレントの雛形あきこ（４６）。天野は「ママのブロマイド」とにっこり。有吉は「ホント好きだな」