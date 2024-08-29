◆米大リーグタイガース３―２エンゼルス（２８日・米ミシガン州デトロイト＝コメリカパーク）タイガースの前田健太投手が２８日（日本時間２９日）、本拠のエンゼルス戦に、２―０の３回から登板。この日はブルペンデーでエングルトが２回無失点で降板し、前田がマウンドに上がり４回１／３を４安打２失点（自責点０）、５月２４日ブルージェイズ戦以来今季３勝目、日米通算１６５勝目を挙げた。奪三振５、四球２。８１球を