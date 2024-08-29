道路構造によるんです！東海の高速道路、再び警戒強める2024年8月29日（木）12時現在、台風10号の影響により九州の高速道路で広域に通行止めが発生しています。東海地方では、27日から28日にかけては東名・新東名高速などが長時間にわたり通行止めとなりましたが、再びその可能性が高まっています。九州道の鳥栖JCT付近。29日11時55分頃。台風の影響で激しい雨（画像：NEXCO西日本）。現時点で九州では、九州道の植木IC（熊本
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