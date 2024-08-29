北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）と欧州連合（ＥＵ）がウクライナ追加支援案を議論し始めるとロシアが「第３次世界大戦」と「核ドクトリン」に言及しながら強く非難した。ウクライナの度重なる長距離ミサイル使用制限解除要請を西側が検討し始めたことをめぐり「問題を自ら招いている」と指摘した。◇ロシア「核ドクトリン明確だ」威嚇ロイター通信が２７日に伝えたところによると、ロシアのラブロフ外相はこの日西側に向け「ウクライ