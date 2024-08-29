シンガー・ソングライターの広瀬香美（58）が、8月31日放送のMBSテレビ『痛快！明石家電視台』（毎週土曜後3：00※関西ローカル）に出演する。【写真】『明石家電視台』関西出身アーティスト集合！ 川中美幸・広瀬香美・山崎まさよし・Aぇ! group69歳となった今でも「ほいで？ ほいで？」と好奇心旺盛な明石家さんまに、関西人が「いま聞いてもらいたい話」を持ち寄る好評企画「さんまの小耳に挟ませたい！」が、今回は関