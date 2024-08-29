俳優の内田理央（32）が28日、自身のインスタグラムを更新。プールを楽しむ水着ショットを公開した。【写真】「ホクロセクシー」「肌ツヤツヤ」ワンショル水着姿の内田理央内田は「いえい 撮影の合間にプールで夏休み気分」を味わっていると紹介し、4枚の写真をアップ。肩リボンがキュートなワンショルダーの水着姿で、開放的な笑顔を浮かべている。この投稿に、ファンからは「わ〜美人さん全開」「美しすぎます！」「肌ツヤ