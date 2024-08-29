気象台は、午後0時18分に、波浪警報を平戸市、松浦市、下対馬、上対馬、壱岐市、南島原市、佐々町に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】長崎県・平戸市、松浦市、下対馬、上対馬、壱岐市、南島原市などに発表南部では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。長崎県では、暴風や高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■長崎市□暴風警報30日朝にかけて警戒ピーク時間29日昼過