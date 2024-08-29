1999年にメジャーデビューした2人組アーティスト・ポルノグラフィティが、8月31日に『因島運動公園』で開催予定していた公演を中止すると公式Xで発表しました。【写真を見る】【ポルノグラフィティ】6年ぶり故郷・因島ライブ31日は開催中止「9/1公演については30日正午に発表」公式Xでは「因島運動公園で開催予定の『ポルノグラフィティ因島・横浜ロマンスポルノ’24 〜解放区〜』因島公演ですが台風10号接近に伴う今後の天候