30日は東海道新幹線でも計画運休が決まりました。東海道新幹線は30日、静岡地区で大雨や強風が予想されることから、始発から名古屋駅と三島駅の間で終日運転を取りやめます。東京駅と三島駅の間、名古屋駅と新大阪駅の間は大幅に本数を減らした運転になります。九州新幹線は朝早い運行を除いて、博多駅と鹿児島中央駅の間で運転を見合わせています。山陽新幹線は広島駅と博多駅の間で午後5時以降、計画運休になります。