8月31日、9月1日に、日本テレビ系で放送される大型特番「24時間テレビ」に様々な逆風が吹いている。「まず系列局幹部による寄付金着服の問題が発覚。加えて昨年10月期放送のドラマ『セクシー田中さん』の原作者が急死した件を巡る不手際が大きな批判を受けています。局内でも今年は休止すべきだという声もあったほどなんです」（スポーツ紙記者）そこへ、現在猛威を振るっている台風10号。これまでにない厳戒態勢の中で放送し