「SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH（センスオブプレイス バイ アーバンリサーチ）」が、平成のジュニアブームを牽引した「ANGEL BLUE（エンジェルブルー）」とコラボレーション。9月10日（火）の発売に先がけて、アーバンリサーチ オンラインストアでは、予約販売がスタートしていますよ。「ANGEL BLUE×SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH」がコラボ1989年に誕生し、1990年代から2000年代前半に
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