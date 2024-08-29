Shopping for Goodプロジェクト推進委員会は、キャンペーン「お買いいもの～It’s Shopping for Good.～」の第3弾を実施する。期間は9月1日～9月30日まで。 対象店舗で「d払い」または「PayPay」で対象商品を期間累計1500円以上購入すると、購入額の最大10%分のポイントが購入者に付与される。同時に、1%分の金額が、参画小売業各社の指定した社会貢献団体へ寄付される。 エントリー