NTTドコモとKDDI、ソフトバンク、楽天モバイルは、令和6年台風第10号に伴う支援措置を発表した。災害救助法適用地域では、各社の支援措置が受けられる。 災害救助法適用地域は、本稿執筆時点では、愛知県蒲郡市、宮崎県の24市町村、鹿児島県の43市町村、で、台風の進路で今後適用地域が追加される可能性がある。支援の実施時期は、事業者やサービスにより異なる。 なお、支援措置を受けるには、一部を除きユ&#