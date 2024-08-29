◇インターリーグドジャース6―4オリオールズ（2024年8月28日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（30）が28日（日本時間29日）、本拠でのオリオールズ戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席も右前打を放ち、快音を響かせ2試合連続マルチ安打をマーク。今季41盗塁目も記録した。この日は大谷と愛犬・デコピンの首振り人形（ボブルヘッド）が先着4万人に配布される日で、朝から球場は長蛇の列ができ「大谷フィーバー」