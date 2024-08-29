通勤中の電車内で10代の女子高校生にわいせつな行為をしたなどとして34歳の会社員の男が逮捕されました。警視庁によりますと、会社員の滝沢祥彰容疑者は先月17日午前8時ごろ、地下鉄東西線の電車内で10代の女子高校生の下半身を触ったうえ、体液をかけて制服のベストを汚した疑いがもたれています。体液がついていることに気づいた女子高校生が駅にいた警察官に相談したことで被害が発覚しました。滝沢容疑者は当時通勤中で、防犯