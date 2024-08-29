リリー・フランキーさんNHK大阪放送局は29日、9月末に放送が始まる連続テレビ小説「おむすび」の語りに、俳優、作家、イラストレーターなどとして活躍するリリー・フランキーさんが決まったと発表した。劇中音楽は作曲家の堤博明さんが担当する。「おむすび」は平成から令和を舞台に、福岡育ちの主人公が神戸、大阪に移り住み、栄養士の道を進む物語。俳優の橋本環奈さんが主演する。リリーさんは「時代を丁寧に見つめ、紡い