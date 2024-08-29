台風10号により、鹿児島では暴風・波浪・高潮の特別警報が相次いで発せられ、宮崎市でも竜巻とみられる突風でけが人が出た。気象庁担当者は会見で「これまでに経験したことのないような暴風、高波、高潮が予想され、最大級の警戒が必要」と話している。今後はさらに発達しながら、北上していくおそれがある。【映像】ゲリラ雷雨で水没した都内の駅台風に限らず、この夏は各地で、短時間に大量の雨が降る、ゲリラ雷雨が頻発して