[ソウル ２９日 ロイター] - 韓国の尹錫悦大統領は２９日、世代間の公平性を高め、高齢化する国民の所得保障を確保するために国民年金基金の抜本的な改革が必要だと訴えた。年金制度への信頼が失われていると指摘。テレビを通じ「最も長く年金を納め、最後に年金を受け取ることになる若者が納得できるような改革を追求する」と述べた。韓国の公的年金基金は１９８８年に設立され、現在１１１３兆５０００億ウォン（８３３９億