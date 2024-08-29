強い台風10号は8月29日午前、九州に上陸し、熊本県南部に最も接近しています。 【写真を見る】【台風10号】熊本県南部に最接近 夜にかけて県北部へ 暴風・大雨が長く続くおそれ【JR九州 運転見合わせ】 午前11時現在、台風10号は天草市付近を北上していて、県内全域が暴風域に入りっています。予報円の中心を通った場合、今夜には県の北部再び上陸するおそれがあります。 暴風や土砂災害、高潮などに警戒 県内は未明から雨や風