俳優・千葉雄大（３５）と女優・飯豊まりえ（２６）が２９日、東京ビッグサイトで行われた「東京おもちゃショー２０２４ディズニー新商品記者発表会」に出席した。株式会社タカラトミーは、トレーディングカードゲーム「ディズニー・ロルカナ・トレーディングカードゲーム」シリーズを来年１月から日本展開する予定であることを発表した。２人は今回商品アンバサダーに任命され、千葉はファンタジアをイメージした衣装で登