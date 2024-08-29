Roushni NairLisa Barrington[２９日 ロイター] - オーストラリアのカンタス航空は２９日、最大４億豪ドル（２億７１３６万米ドル）の追加的な自社株買い計画を発表した。同日発表した２０２４年度（２３年７月―２４年６月）決算は、税引き前利益が１６％減の２０億８０００万豪ドルで、ビジブル・アルファがまとめたコンセンサス予想と一致した。燃料価格が上昇したのに加え、業界全体で輸送能力が正常化し、競争が高まっ