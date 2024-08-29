Arsheeya Bajwa[２８日 ロイター] - 米エヌビディアのコレット・クレス最高財務責任者（ＣＦＯ）は２８日、自国の言語で人工知能（ＡＩ）モデルを構築する国々が同社の半導体に注目しており、生成ＡＩブームを背景にした強い需要がさらに高まっていると指摘した。決算発表後のアナリストとの電話会見で述べた。クレス氏はこうした国々の動きが通期（２０２５年１月まで）の売上高に寄与するとし、寄与度は数百億ドル台の前半