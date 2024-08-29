Appleが電子書籍サービスの「Apple Books」とニュースアプリ「Apple News」に関連する従業員約100名を解雇する予定であることが報じられています。関係者によると、今回の従業員削減はAppleにおける重要部門の優先順位転換の一環とのことです。Apple Cuts Jobs in Online Services Group as Priorities Shift - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-28/apple-cuts-about-100-services-jobs-as-part-of-prior