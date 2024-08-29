福岡市地下鉄は29日午後8時から順次、減便し、午後9時から運転を見合わせると発表しました。30日は始発から運転を見合わせます。対象は空港線、箱崎線、七隈線の全線です。台風が通過後、速やかに安全点検を行い、運転を再開するとしています。福岡市地下鉄は29日は始発から平常運行していました。