セ・リーグは２９日、台風１０号の接近を受けて、３０日にマツダスタジアムで開催予定だった広島―ヤクルトを中止すると発表した。セ、パ両リーグは２７日の試合からアグリーメントによって、セは「連盟管理節」、パは「連盟特別管理試合」として、試合挙行の可否の決定などは連盟管理となっている。