パリ・パラリンピックが２８日に当地で開幕した。同日にＮＨＫ総合で放送された「パリパラリンピック２０２４開幕直前スペシャル」（午後７時５７分）ではスタジオに登場した出演者にネットが沸いた。番組で司会を担当したのは、タレントの長濱ねる。出演者の武井壮らと見どころをなどを伝え、昨年１月に引退した車いすテニス男子のレジェンド・国枝慎吾さん、俳優・風間俊介とパリから中継をつないだ。パラスポーツの「ユニ