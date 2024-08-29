少子高齢化に歯止めが効かない日本において「子は宝」はまさに痛切な言葉だ。今年6月に厚労省が発表した「人口動態統計」によれば、日本の出生率は1.20と1947年以降過去最低をマーク。都道府県別でも一番多い沖縄県で1.60、東京ではなんと1.0を割っている。子どもの数が減れば、当然国公立の小学校の生徒数もどんどん減っていく。その数を推移でみれば過去10年間で約55万人が減少しているが、その一方では私立小学校の倍率がうなぎ