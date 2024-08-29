日本時間の29日未明にパリパラリンピックの開会式が開かれ、県勢としては2人の選手が競技に出場予定です。パリの中心市街地で開かれたパリパラリンピックの開会式。今大会の日本選手団は海外大会としては過去最多となる 175人の選手が出場予定です。このうち県勢ではブラインドサッカーに松本美須々ケ丘高校3年の平林太一選手が出場。また、陸上競技の男子マラソンには長野市出身の堀越信司選手が出場します。ブラインドサッ