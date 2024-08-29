中国酒造大手の宜賓五糧液、１〜６月の売上高は５００億元超す第9回中国（貴州）国際酒類博覧会で、五糧液のブースを訪れた来場者。（資料写真、貴陽＝新華社記者/蔣成）【新華社北京8月29日】中国酒造大手の宜賓五糧液が28日に発表した2024年6月中間決算は、売上高が前年同期比11.3％増の506億4800万元（1元＝約20円）、純利益が11.9％増の190億5700万元だった。1株当たり利益は11.9％増の4.9元となった。