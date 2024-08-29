お笑いコンビ・鬼越トマホーク（坂井良多、金ちゃん）が29日、都内で行われた『プロミスエール！プロジェクト』説明会に登場。2人が毒舌芸人としての不安を吐露した。【写真】お互いの服をつかみ合い喧嘩する鬼越トマホークプロミスは、同プロジェクトの第1弾として“弱音“を吐き出せる専用レコーディングスタジオ「弱音デトックススタジオ」をきょう29日から9月1日の期間、東京・クロス新宿スペースに設置する。弱音を吐き