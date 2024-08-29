パリパラリンピックの開会式が日本時間29日に行われ、ウクライナの選手団が登場すると大きな拍手が起こりました。選手入場はパリオリンピック同様、メインスタジアム外で行われ、選手らはシャンゼリゼ通りからコンコルド広場まで練り歩いていきます。各選手は音楽に合わせた手拍子で観客に歓迎されますが、ウクライナの選手団が登場すると会場からは拍手と歓声が巻き起こりました。厳しい戦時下が続き、その中で競技を続けてきた14