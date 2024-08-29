小樽洋菓子舗｢ルタオ｣大丸札幌店は、ティラミスとプリンが1つになった待望のおいしさのケーキ『ガトープディングティラミス』を、2024年9月1日(日)より1カ月限定で発売いたします。ティラミスとプリンを一度に楽しめる、豪華な秋の期間限定スイーツが登場します!ティラミスやプリンが好きな方は、ぜひご賞味くださいね。 【ルタオ】豪華な秋の期間限定スイーツが登場♡ ガトープディングティ