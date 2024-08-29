米軍岩国基地（山口県岩国市）に海軍のオスプレイなどが配備される計画について、村岡嗣政知事は29日、「基地周辺住民の生活環境に大きな影響を与えるものではない」として、県として「理解する」とのコメントを出した。地元の岩国市や近隣の和木町、周防大島町が既に容認する考えを示したことも理由に挙げた。米軍岩国基地の一般開放日にデモ飛行する米軍のオスプレイ=2024年5月5日午後0時39分、山口県岩国市、鈴木史撮影防衛