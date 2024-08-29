いとうまい子（60）が28日（日本時間29日）インスタグラムを更新。ドジャース大谷翔平投手（30）が「1番DH」で出場した本拠地でのオリオールズ戦を観戦し、1回の第1打席で右翼へ運んだ。3試合ぶりの42号ソロ本塁打を目前で見たと明かした。いとうは大谷が本塁打を打った際とみられる写真をアップし「ドジャースの試合を見に来たら、大谷さん初回で42号ホームラン大谷さん最高」と興奮気味につづった。