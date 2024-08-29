韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）が2024年8月27日、国内プロ野球リーグ（KBO）LGツインズに所属するオースティン・ディーン内野手（30）の特集記事を組み、ディーンが日本球界で通用するかを独自分析した。「KBOリーグで成功した外国人打者は日本球界が関心を持つ」ディーンは18年に米大リーグ、マイアミ・マーリンズで大リーグデビューを飾り、セントルイス・カージナルス、サンフランシスコ・ジャイアンツを経て、22年オフにLG