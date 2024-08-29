JR西日本 JR西日本は台風10号の接近に伴い、29日の特急列車など一部線区の運転を取りやめると発表しました。 ＜しおかぜ＞上り：14号（岡山駅 午後1時11分着）以降、運転取りやめ下り：13号（岡山駅 午後1時35分発）以降、運転取りやめ ＜南風＞上り：12号（岡山駅 午後1時40分着）以降、運転取りやめ下り：11号（岡山駅 午後1時5分発）以降、運転取りやめ ＜マリンライナー＞上り：34号（岡山駅 午後2時2分着）以降