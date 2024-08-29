【試合映像】プロ野球 ヤクルト 対 巨人｜https://youtu.be/9JOFVo7NOWo ＜2024年8月28日（水）プロ野球 ヤクルト - 巨人 ＠神宮球場＞ プロ野球 ヤクルト 対 巨人 の試合が28日に神宮球場で行われ、巨人が3-2で勝利した。 この日勝利し、広島が敗れれば首位浮上となる2位・巨人。 3回、8月好調の19歳・浅野翔吾（19）が神宮で初となる豪快な一撃。 その後、同点に追いつかれるが吉川の犠牲フライで勝ち越した巨人。チー