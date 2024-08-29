【新興国通貨】ドル人民元７．１２台推移＝中国人民元 ドル人民元は７．１２台推移、月曜日に７．１１台前半を付けるドル売りとなったが、その後少し戻しての推移。上値が重くドル安を意識も、月曜日の安値を再び試すような動きにはなっていない。 USDJPY7.1254