【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は２８日（日本時間２９日）、本拠地ロサンゼルスでのオリオールズ戦に１番指名打者で出場し、一回に３試合ぶりの本塁打となる先制の４２号ソロを放った。今季１２勝を挙げている右腕バーンズに対し、１ボール２ストライクからの５球目、外角のスライダーをやや体勢を崩しながらも、最後は左手を離し、右腕１本で振り抜いた。高く上がった打球は右中間スタンドに飛