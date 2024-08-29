セキュリティー大手のトレンドマイクロが、日本で計上すべき海外子会社の所得を申告しなかったとして、東京国税局から約96億円の申告漏れを指摘されたことが29日、関係者への取材で分かった。同局はタックスヘイブン対策税制を適用した。