ニューヨークに蔓延する性犯罪を追うクライム・サスペンスドラマ『LAW & ORDER：性犯罪特捜班』シーズン25が、大ヒットシリーズや日本初放送作品など、世界の至極のドラマを中心にお届けする「Dlife」（ディーライフ）にて、9月4日（水）より日本初放送！【関連記事】『LAW & ORDER：性犯罪特捜班』マリスカ・ハージティ、自身が受けた性被害を告白 全米No.1ロングランヒット！大人気シリーズの第25弾自身も性犯罪の