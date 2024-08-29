広島市内で２８日、台風に備えて工事現場の足場の固定作業などをしていた男性が感電し、死亡しました。事故があったのは、広島市西区己斐本町のビルです。消防によると、２８日午後５時半ごろ、「男性が足場の上で倒れていて感電したかもしれない」と同僚から通報がありました。警察によると、台風に備えて６階建てビルの４階付近で塗装工事の足場の固定や高圧線カバーを確認していたアルバイト作業員の亀井祐希さんが、電線