台風10号は29日午前8時ごろ強い勢力で薩摩川内市に上陸しました。現在暴風域に入っている鹿児島市から中継です。（記者）鹿児島市のKYT本社前からお伝えします。鹿児島市内、現在は雨や風が弱まっていて、木々が少し揺れる程度です。ただ、車や人の通りは普段に比べて非常に少なくなっています。鹿児島市では29日午前4時53分に38.8メートルの最大瞬間風速を観測しました。午前6時ごろにもこの周辺で取材をしましたがその