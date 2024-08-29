ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地でのオリオールズ戦に「1番DH」で先発出場。初回の第1打席に今季42号を放った。 ■“デコピン効果”でオズナと5本差に 前日の同戦では4打数2安打と、2試合ぶりのマルチ安打を記録した大谷。この日も試合序盤から打撃で魅せた。初回の先頭打者として迎えた第1打席、大谷は相手先発コービン・バーンズ投手の5球目のスライダーを捉えると、打